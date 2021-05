Wien (www.anleihencheck.de) - In einer für die meisten europäischen Länder "kurzen" Woche scheint die Belebung am europäischen Primärmarkt größtenteils vonseiten ESG-Anleihe-Emittenten zu kommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So würden beispielsweise Wabtec, Tritax AuroBox und Hammerson planen, ESG-Anleihen zu platzieren. Zudem befänden sich auch einige SSA-Emittenten in der Emissionspipeline wie zum Beispiels CDC, Île-de-France Mobilités und Land NRW. In Summe würden die Analysten der RBI aber eine eher emissionsschwache Woche erwarten. ...

