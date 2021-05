Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten dürften wieder zunehmen, nachdem in der letzten Woche geplante Emissionen aufgrund des zeitweise schwierigen Marktumfeldes verschoben wurden, so die Analysten der Helaba.In der Pipeline sei weiterhin die Doppeltranche der Nachhaltigkeitsanleihe aus Nordrhein-Westfalen, ebenso wie diegrüne10-und 20-jährigen Anleiheemissionen von Il-de-France Mobilités. Die CDC-Nachhaltigkeitsanleihe stehe ebenfalls in den Startlöchern. Die Angebote würden mit Interesse verfolgt, da die erhöhte Unsicherheit der Investoren zuletzt gewisse Konzessionen in Form steigender Neuemissionsprämien gefordert habe. Der Ausweitungstrend bei den ASW-Spreads sei zuletzt aber zum Erliegen gekommen - sowohl bei SSAs als auch bei Covered Bonds. ...

