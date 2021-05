Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist es zu einer Stabilisierung gekommen und so verliert der Trend steigender Renditen an Dynamik, so die Analysten der Helaba.Das Umfeld bleibe aber herausfordernd, denn das Inflations- und das Tapering-Thema seien noch längst nicht vom Tisch. Marktteilnehmer würden daran zweifeln, dass die EZB und auch die Fed an ihrem Versprechen einer unverändert lockeren Geldpolitik noch lange festhalten könnten. Es stehe zu befürchten, dass diese Zweifel mit den näher rückenden Notenbanksitzungen größer würden. Insofern dürfte das Erholungspotenzial bei Renten begrenzt sein, zumal auch die wirtschaftlichen Perspektiven mit den Rücknahmen der Corona-Beschränkungen positiv zu beurteilen seien. In diesem Zusammenhang sei auf das ifo Geschäftsklima Deutschland verwiesen, das heute zur Veröffentlichung anstehe. Druck von der Angebotsseite werde es in dieser Woche aber nicht geben. Den avisierten Emissionen in Deutschland, Italien und den Niederlanden stünden hohe Rückflüsse aus Frankreich gegenüber. ...

