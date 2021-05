Die Aktien von ThyssenKrupp, einem Industriekonzern mit Schwerpunkt in der Stahlverarbeitung mit Sitz in Essen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befinden sich weiter im Abwärtstrend und haben die Aufwärtskorrektur der Vortage wohl im Bereich des 10er-EMA beendet. Zuvor hieß es im Insight: Aufwärtskorrekturen sollten bis in den Bereich des 10er-EMA hochlaufen und dann ein Verlaufshoch erreichen, bevor es dem Abwärtstrend ...

