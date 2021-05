Stripe-Studie zu Online-Finanzdienstleistungen: Nutzung und Kundenvertrauen nach Corona Stripe-Studie zur Nutzung digitaler Produkte in der Finanz- und VersicherungsbrancheOnline-Finanzdienstleistungen: Nutzung und Kundenvertrauen nach Corona58 Prozent der Deutschen setzen in der Pandemie in gleichem Maße oder mehr als zuvor auf digitale Finanzdienstleistungen.Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland in der Nutzung noch immer hinterher, aber das Vertrauen steigt.Weltweit führende Fintechs und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...