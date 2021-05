Die Aktie von BioNTech präsentiert sich auch in der neuen Woche auf hohem Niveau stabil. Das Papier profitiert dabei unter anderem von starken Wirksamkeitsdaten des in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs bei der indischen Variante. Zudem kann das Unternehmen auch in Sachen Nachhaltigkeit punkten.BioNTech hat vor Kurzem seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) veröffentlicht. Der Bericht konzentriert sich auf BioNTechs Engagement, Gesundheit und Wohlergehen ...

