Die Wiener Börse ist nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.30 Uhr um 0,49 Prozent auf 3.460,13 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,29 Prozent auf 1.755,23 Zähler.Auch an anderen Börsen ging es im Frühhandel nach oben. Rückenwind erhielten die Börsen von guten Vorgaben der US-Aktienmärkte von Pfingstmontag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...