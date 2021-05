So schnell wie die Kurse gefallen sind, so schnell können Sie derzeit auch wieder anstiegen. Ein Abflauen der Inflationsängste lässt die Volatilität an den Märkten spürbar sinken. Das lockt die Käufer zurück auf's Parkett und hellt die allgemeine Stimmung auf. Der DAX startet mit einem neuen Allzeithoch in die verkürzte Handelswoche und der DOW schafft es einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Bleibt die Stimmung gut, dürfte die Kauflaune anhalten. ...

