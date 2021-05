Mikroorganismen im Frisch- und Brauchwasser sowie in Wasserkreisläufen von Unternehmen können erhebliche Schäden verursachen. Eine Fachtagung im Juni zeigt, wie sich Ursachen erkennen und Lösungen finden lassen. Legionellen in Wasserleitungssystemen wie Duschen und im Rückkühlwerk, Schimmelpilze im Kühlschmierstoff, Schleime in wässrigen Reinigungs- und Entfettungsbädern sowie Lackieranlagen, durch Biofilme verschmutzte Wasseraufbereitungsanlagen - was wie ein Horrorszenario klingt, ist in nicht wenigen Unternehmen tägliche Realität. Die Auswirkungen sind Geruchsbelästigungen, Schäden an teuren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...