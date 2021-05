Frankfurt/Main - Hansi Flick wird nach der Europameisterschaft im Sommer wohl neuer Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der DFB werde die Personalie noch im Laufe des Dienstags offiziell vorstellen, berichten mehrere Medien übereinstimmend.



Die "Bild" hatte bereits am frühen Morgen geschrieben, dass Flick in der DFB-Zentrale in Frankfurt gesichtet worden sei. Sein Vertrag soll Medienberichten zufolge bis nach der Heim-EM 2024 gelten. Der bisherige Bayern-Coach folgt beim DFB auf Joachim Löw, der Anfang März seinen Abschied angekündigt hatte. Flick galt spätestens seit seiner Ankündigung, den FC Bayern am Saisonende zu verlassen, als klarer Favorit für den Bundestrainer-Posten.



Der Fußballlehrer war bereits ab 2006 über acht Jahre Assistent von Löw in der Nationalmannschaft, mit der er bei der WM 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. Im Anschluss folgten Stationen als DFB-Sportdirektor, Sportgeschäftsführer bei der TSG Hoffenheim sowie der Co-Trainer- und schließlich Cheftrainer-Posten beim FC Bayern. 2020 konnte er unter anderem das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewinnen, ein weiterer Meistertitel folgte 2021.

