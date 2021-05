Die Stimmung der Firmen in Deutschland hellt sich angesichts der Impffortschritte in der Corona-Krise unerwartet kräftig auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im Mai auf 99,2 Punkte von 96,6 Zählern im April und damit auf den höchsten Wert seit Mai 2019, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Dienstag zu seiner Manager-Umfrage...

Den vollständigen Artikel lesen ...