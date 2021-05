Hannover (www.anleihencheck.de) - Weite Teile Europas litten auch zum Jahresbeginn unter den hohen Infektionszahlen und den staatlichen Eindämmungsmaßnahmen in der Coronakrise, so die Analysten der Nord LB.Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sei trotz der Länge der Lockdowns jedoch deutlich weniger stark ausgebremst worden als während der ersten Welle vor einem Jahr. Das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt sei im Vergleich zum Vorquartal nur moderat um 0,6% geschrumpft. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergebe sich ein Rückgang um 1,8%. Teilweise habe die robuste Entwicklung im verarbeitenden Sektor die Einbußen in den besonders von Kontaktbeschränkungen betroffenen Wirtschaftsbereichen kompensiert. Im Ländervergleich habe sich Deutschland als Bremsklotz erwiesen, hier sei die Wirtschaftsleistung in Q1 deutlich (-1,7% Q/Q) gesunken. Ansonsten sei die gesamtwirtschaftliche Aktivität erstaunlich stabil geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...