Goldman Sachs Asset Management hat Jen Sisson als Head of Stewardship, EMEA ernannt Sie beginnt ab Juni in London und berichtet an Catherine Winner, Global Head of Stewardship. Fadi Abuali, CEO von Goldman Sachs Asset Management International: "Wir freuen uns sehr, Jen willkommen zu heißen und unser EMEA-Team in strategischen Bereichen wie ESG weiter zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...