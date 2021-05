Die inhabergeführte PANDION AG (Unternehmensanleihe: DE000 A289YC 5) wuchs 2020 verlässlich und profitabel - erstmals wurde die Marke von 100 Mio. EUR Verkaufserlöse bereits im April überschritten. Erstmalig in der fast 20-jährigen Unternehmensgeschichte überschreitet der Projektentwickler in seinem Kernsegment Wohnen die Verkaufsumsatzmarke von 100 Mio. EUR bereits im April, was die starke Nachfrage ...

