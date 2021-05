München (ots) -- In dem Publikations-Ranking "NATURE Index" ist die LMU wieder die bestplatzierte deutsche Universität- Die LMU erreicht Platz 65 aller universitären Einrichtungen weltweit- Im europäischen Vergleich belegt die LMU weiterhin Rang 7München (ots) - Im soeben veröffentlichten NATURE Index (https://www.natureindex.com/annual-tables/2021), der die Publikationsleistung von Forschungseinrichtungen und Hochschulen in insgesamt 82 naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften auswertet, erreicht die LMU Platz 65 aller universitären Einrichtungen weltweit. Damit behauptet sie ihre führende Position unter den deutschen Universitäten und belegt im europäischen Vergleich weiterhin Rang 7.Europaweit auf den vorderen Plätzen konnten sich die Universitäten Oxford und Cambridge sowie die ETH Zürich behaupten. Weltweit angeführt wird die Liste unverändert von den US-amerikanischen Universitäten Harvard und Stanford sowie dem Massachusetts Institute of Technology (MIT).Zur Methodologie des Rankings: Nature Index Supplement (https://www.natureindex.com/annual-tables/2021)Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/4923486