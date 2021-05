Insgesamt zeigen sich die europäischen Börsen in solider Verfassung. Der deutsche Aktienmarkt erklomm im frühen Geschäft sogar ein Rekordhoch.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Dienstagvormittag leicht zugelegt. Dank guter US-Vorgaben kletterte der EuroStoxx 50 um 0,39 Prozent auf 4051,34 Punkte. Nicht ganz so stark zeigte sich der französische Leitindex Cac-40, der mit 6409 Punkten praktisch unverändert tendierte. Auch der britische FTSE 100 liess es mit kaum veränderten 7053,09 Punkten ruhig angehen.

