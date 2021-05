DJ DHL Express baut neue europäische Frachtfluglinie auf

FRANKFURT (Dow Jones)--DHL Express reagiert auf absehbar steigende grenzüberschreitende Frachtmengen und will in Österreich eine neue Fluggesellschaft für den innereuropäischen Verkehr aufbauen. Die entsprechenden Anträge würden bei den zuständigen Behörden derzeit eingereicht, noch in diesem Jahr solle die neue Airline den Betrieb mit einer Flotte von Frachtmaschinen aufnehmen, die sie von DHL Air UK übernimmt, wie die Tochtergesellschaft der Deutschen Post AG in Bonn mitteilte.

DHL Air UK soll unterdessen für den interkontinentalen Verkehr ausgebaut werden. Sie bekommt dafür Anfang nächsten Jahres neue Boeing-Frachtflugzeuge B777F. "Mit der neuen Fluggesellschaft passen wir unser europäisches Netzwerk nicht nur an veränderte Regularien an, sondern bereiten es auch für weiteres Wachstum vor", sagte der Leiter des Luftfracht-Netzwerks, Roy Hughes. DHL rechnet damit, dass der Online-Handel auch nach dem Ende der Corona-Pandemie wachsen wird und damit auch die Nachfrage nach internationalen Express-Sendungen beflügelt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2021 05:26 ET (09:26 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.