Mit Victoria's Secret und Believe streben zwei Unternehmen an die Börse, die die Sinne berühren.Die Dessousmarke Victoria's Secret zählte in den 1990er- und 2000er-Jahren zu den Labels schlechthin. Die Shows, auf denen die Kollektionen vorgestellt wurden, waren angesagte Veranstaltungen. Nicht zuletzt, weil Supermodels wie Tyra Banks oder Heidi Klum engagiert waren. Die Events wurden in den USA live im Fernsehen übertragen und erreichten zu Spitzenzeiten über neun Millionen Zuschauer.

Den vollständigen Artikel lesen ...