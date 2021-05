Linz (www.anleihencheck.de) - In Amerika beschäftigt uns das Geplänkel von Notenbankmitgliedern hinsichtlich der Inflationsentwicklung und der daraus möglicherweise resultierenden Aktion der US-Notenbank, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auf der einen Seite gebe es Stimmen, die ein baldiges Ende der ultra-expansiven Geldpolitik fordern würden, auf der anderen Seite würden stimmberechtigte Mitglieder der US-Notenbank die derzeit hohen Inflationszahlen für vorübergehend halten. Das aktuelle Umfeld spreche eher für den Euro - steigende Kurse Richtung 1,2300 seien möglich. (25.05.2021/alc/a/a) ...

