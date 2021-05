London (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte wurden in diesem Jahr von der Angst vor einer höheren "Inflation" getrieben, was einige Parallelen zur Angst während des "Taper Tantrum" im Jahr 2013 aufwirft, so Lidia Treiber, Director - Research bei WisdomTree.Das Anlegerverhalten sei abhängig von den Wirtschaftsdaten und davon, ob die Daten die Markterwartungen übertreffen würden. Während wir beginnen, aus der durch Covid-19 ausgelösten Krise herauszukommen, bemühen sich die Anleger, klare Parallelen zu früheren Krisen zu ziehen, so Treiber. Aufgrund der beispiellosen Natur der Krise würden Daten den zuverlässigsten Einblick in den Markt bieten. Da US-Daten, die sich auf das persönliche Einkommen, die persönlichen Sparquoten und das Lohnwachstum beziehen würden, einen unmittelbaren Einblick hinsichtlich des Inflationszustands in den USA liefern würden, würden die Anleger weiterhin überlegen, ob die Inflation vorübergehend oder länger anhalte. Die Experten würden die aktuellen Bewegungen der Zinskurven für Staatsanleihen den "Inflationsangst-Wutanfall" nennen. ...

