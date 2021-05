Linz (www.anleihencheck.de) - Die ostmitteleuropäischen Währungen PLN (Polnischer Zloty), CZK (Tschechische Krone) und HUF (Ungarischer Forint) werteten gestern allesamt auf, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/PLN sei nach drei Monaten wieder unter 4,4800 gefallen. Der Kurs werde zum Teil durch Zinserhöhungsspekulationen getrieben, nachdem die Inflation deutlich gestiegen sei (Verbraucherpreise um 4,3% und Produzentenpreise um 5,3% im April) und einzelne Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Polnischen Nationalbank sich falkenhafter als früher geäußert hätten. Die Mehrheit der Notenbanker sei jedoch nach wie vor gegen Zinserhöhungen. Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 9. Juni statt - wir glauben, dass spätestens bei dieser Gelegenheit der Zloty einen Teil seiner Gewinne abgeben wird und EUR/PLN in den Bereich 4,52 bis 4,60 zurückkehrt, so Oberbank. Sowohl in Tschechien als auch in Ungarn erwarten wir die erste Zinserhöhung früher als in Polen, so Oberbank. (25.05.2021/alc/a/a) ...

