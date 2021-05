Virtualisierung und Hyperkonvergenz sind heute wichtige Themen für viele Unternehmen. IKOULA ein führender Akteur auf dem europäischen IaaS-Markt will den Zugang zur VMware-Technologie durch ein VMware-Einführungsangebot erleichtern, das Erstellung und Betrieb eines oder mehrerer virtueller Rechenzentren mit einem geringen Budget ermöglicht.

Für 69 / Monat exkl. MwSt. bietet dieses Einführungsangebot 1 vCPU (2,9 Ghz), 4 GB vRAM, 100 GB Festplattenkapazität, 1 IPv4-Adresse und ein unbegrenztes Traffic-Volumen.

Die VMware Cloud Director-Lösung vereint in einer zentralen sicheren Umgebung alle erforderlichen Speicher-, Rechen- und Netzwerkressourcen physische Infrastrukturen in Silos gehören somit der Vergangenheit an. Unternehmen profitieren so von einer optimierten Nutzung ihrer materiellen Ressourcen, einem maximierten ROI, der Vermeidung unnötiger Kosten sowie der Interoperabilität und Portabilität ihrer Anwendungen zwischen ihren verschiedenen Clouds.

Welche Vorteile erhalten Unternehmen, die VMware einsetzen?

Vereinfachte Bereitstellung und Nutzung: Anwender können über einen einzigen Zugangspunkt alle Arten von Cloud-Services, aber auch Services von Drittanbietern, etwa Kubernetes-Container oder Programmierschnittstellen für DevOps, auf unkomplizierte Weise bereitstellen

Flexibilität und Reaktionsfähigkeit: Mit nur wenigen Klicks können Unternehmen jederzeit standardisierte oder umfassend personalisierte Dienste bedarfsabhängig implementieren

Problemlose Migration von Workloads zwischen verschiedenen virtuellen Rechenzentren

Optimierte IT-Kosten durch die Konsolidierung von Ressourcen, die über eine zentrale Benutzeroberfläche verwaltet werden, und die Automatisierung einiger IT-Aufgaben

100 französisches Daten-Hosting gemäß den GDPR-Vorschriften und ohne Interferenz aus dem Ausland

Technischer Support rund um die Uhr verfügbar

Über IKOULA

IKOULA, seit 1998 Vorreiter der Cloud in Frankreich, besitzt eigene Rechenzentren in Frankreich sowie zwei Tochtergesellschaften, eine in Spanien und eine in den Niederlanden. Da der Mensch einen Teil der Unternehmens-DNA bildet, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie bei ihren Geschäftsaktivitäten beraten und zur Seite stehen. Die Teams von IKOULA sind überdies mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 60 Ländern auf 4 Kontinenten bei ihren globalen Herausforderungen zu unterstützen.

