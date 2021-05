In der vergangenen Woche setzte der kanadische Dollar seine Rallye fort, angetrieben von einer Reihe unterstützender inländischer Daten sowie weiteren Beweisen dafür, dass die Einführung von Impfungen in Kanada ein hohes Tempo aufweist. In dieser Woche wird es datenmäßig eher ruhig zugehen und es sind keine Reden der kanadischen Zentralbank in Sicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...