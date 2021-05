Die beiden größten börsennotierten Wohnkonzerne in Deutschland, Vonovia und Deutsche Wohnen, stehen vor der Fusion. Die Nummer eins und die Nummer zwei am deutschen Wohnmarkt haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz für die 18-Milliarden-Euro-Transaktion geworben. Die sich anbahnende Großfusion trieb am Dienstag den DAX mit an auf ein neues...

Den vollständigen Artikel lesen ...