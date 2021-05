DJ Media and Games Invests mediasegment Verve Group lanserar ATOM, en unik on-device lösning för anonymiserad annonsering för effektiv kundanskaffning i en annonsvärld med begränsad IDFA

Media and Games Invests mediasegment Verve Group lanserar ATOM, en unik on-device lösning för anonymiserad annonsering för effektiv kundanskaffning i en annonsvärld med begränsad IDFA - Stora förändringar pågår i annonssegmentet efter försämringen av Apples Identifier for Advertisers (IDFA) som påbörjades den 26 april 2021. Spårning förhindras av mobilanvändardata över appar och webbplatser. Det är fler än Apple (ex. Google) som förväntas vidta liknande åtgärder, dvs. stänga tidigare öppna miljöer vilket kommer att resultera i högre kostnader för användaranskaffning för annonsörer och minskade annonsintäkter för utgivare. - Det kommer att medföra utmaningar för flera företag, framförallt kommer spelföretag i mobilsegmentet att påverkas negativt av utvecklingen. Där är framgång starkt beroende av att effektivt förvärva av nya användare och intäktsgenerering från egna annonser där identifiering (Identifier) spelar en avgörande roll för att hitta användare med stort värde. - MGIs lösning ATOM (Anonymized Targeting on Mobile) samlar in anonymiserade data om användare och enheten på själva enheten, on-device, istället för att lagra information i molnet. ATOM förbättrar målriktning genom att använda tillåtna integritetsskyddade signaler utan användning av identifiering av enhet. Det möjliggör genomförande av effektiva kampanjer i en värld utan IDFA genom att använda integritetskompatibla signaler. På detta sätt lämnar data aldrig enheten, ingen information som kan användas för personlig identifiering lagras och individuella användare grupperas i grupper där de inte kan identifieras på individnivå. 25. Maj 2021 - Media and Games Invest ("MGI" eller "Bolaget") är stolta över att meddela lansering av privat beta för "ATOM" från Verve Group i MGIs mediaenhet. Efter det strategiska förvärvet av Beemray, en ledande annonsplattform, SaaS, med integritet som högsta prioritet i sina målriktade lösningar för effektivt förvärv av nya användare tar nu MGI nästa steg mot en annonsvärld där cookies som Apple IDFA försvinner. Det är en spjutspetslösning i transformationen av den globala digitala annonsmarknaden. Utvecklingen av ATOM demonstrerar MGIs innovation inom tekniksektorn och representerar den nyskapande kulturen i hela gruppen. Med ATOM är Verve Group är den enda plattformen på marknaden, efter Google, Facebook och Apple, att erbjuda en integrerad plattformen som stödjer personifiering för anonymiserade användare med integritet som högsta prioritet. MGI har lagt grunden för ett effektivt annonslandskap där annonsörer kan uppnå högsta möjliga avkastning i kampanjer för förvärv av nya användare, utgivare får bäst möjliga intäktsgenerering på sina annonsutrymmen i apparna och skyddet av användarnas integritet garanteras. "I en värld utan IDFA behöver varje marknadsaktör en ny strategi för identifiering, framgångsrikt förvärv av nya användare och för intäktsgenerering på annonsutrymmet i för att kunna fortsätta att växa. Efter mer än ett års intensiv forskning och utveckling, har vi med ATOM framgångsrikt lanserat en lovande lösning i en privat beta-fas. En lösning som vår spelenhet gamigo och andra annonsörer och utgivare, särskilt inom spelsektorn, kommer att gynnas av. Lanseringen är en stor framgång som kommer att visa sig enormt värdefull de kommande månaderna. Denna unika lösning är resultatet av vår sällsynta positionering inom både spel- och mediesegmenten. Genom att logiskt kombinera dessa synergiskapande och samverkande segment inom MGI har vi en helhetssyn på marknaden kombinerad med gedigen erfarenhet och expertis inom områden som maskininlärning och datavetenskap. Med ATOM är vi den enda plattformen på marknaden, strax efter Apple, Facebook och Google, att erbjuda en lösning som lägger grunden för en effektiv framtid för medieindustrin och centrerad kring integritet. Apple har precis börjat, Google och andra kommer att följa efter med liknande åtgärder samtidigt som regelverken blir striktare. Vi anser att vi är väl positionerade för att ta en marknadsledande ställning för effektivt förvärv av nya användare och intäktsgenerering från annonsplatser och förväntar oss att gynnas avsevärt av vår starka innovationskraft och vår approach med integritet som prioritet", säger Remco Westermann, VD för MGI. Hur försämrar av IDFA förändrar marknaderna Fram till idag har Apples IDFA lagt grunden för framgångsrikt användarförvärv och riktad annonsering genom att möjliggöra användarspårning över appar och därigenom kunna mäta framgång och resultat för annonskampanjer. Försämringen för IDFA, som är en del av Apples övergripande strategi i att sätta upp staket runt sin trädgård genom att stänga sin miljö för tredje part, har nu implementerats genom utbyggnaden av iOS-version 14.5. Det påverkar både annonsörer och utgivare. Som en konsekvens kommer annonsörer inte längre att kunna identifiera sina potentiella kunder exakt och kan därför inte köra målriktade och effektiva annonskampanjer. Förläggare tvingas avstå från att samla in kunddata från sitt annonsutrymme i appar såvida inte användarens samtycke ges. Det innebär att de inte kan tjäna pengar på sitt annonsutrymme i mobilen effektivt och att annonsörer i sin tur saknar adresser bar information för att rikta sig till rätt kund. För spelföretag är effektivt användarförvärv en av de två viktigaste framgångsfaktorerna efter kvalitetsinnehåll. Därför kommer försämringen av IDFA att drabba mobila spelföretag men även andra företag två gånger. Å ena sidan kommer det att leda till ökade anskaffningskostnader för användare på grund av bristande effektivitet och å andra sidan till minskade reklamintäkter på grund av svårare intäktsgenerering av deras eget annonsutrymme. Förändringen av Apples IDFA är bara början av ett nytt paradigm för digital annonsering. I tillägg till Apples förändringar, har Google försämrat för tredjeparts cookies i Chrome browsern nästa år, och liknande förändringar är förväntade att komma för GAID på Androids operativa system för mobila enheter i en nära framtid. I Activate Technology & Media Outlook 2021, förväntar sig konsulter att annonsintäkterna för utgivare kan falla i genomsnitt omkring 52 procent om det inte finns en tillgänglig användbar lösning. Verve Groups ATOM, den första integritetslösningen för effektivt användarförvärv och intäktsgenerering. Eftersom MGI är ett företag inom spel- och mediasegmentet, känner vi dels behoven hos en annonsör när det gäller förvärv av användare, dels behoven för en förläggare att generera intäkter på egna annonser. I tillägg erbjuder MGI i mediesegmentet djupgående expertkunskap och teknologi för hela värdekedjan för ad Tech. Endast med denna holistiska och unika positionering var det möjligt för MGI att utveckla sin egen öppna marknadslösning ATOM. Det bevisar en tydlig konkurrensfördel genom kombinationen av spel och media. Den nya tekniken ATOM (Anonymized Targeting on Mobile) är ett viktigt steg i en integritetsmiljö där identifierare på enhetsnivå fasas ut. Med sina teknologi- och maskininlärningsalgoritmer möjliggör Verve Group varumärken och utgivare att rikta in sig på rätt målgrupp på mobila enheter. Det ökar avkastningen på annonskostnaderna samtidigt som användarnas integritet upprätthålls genom att bygga en anonymiserad riktad lösning. Verve Groups lösning ATOM är unik på marknaden eftersom den kan rikta annonsering mot målgrupper inom sina enheter genom att använda både beteendemässiga och kontextuella anonymiserade data. Signaler som plats, enhetsinformation eller APP kategori samt innehåll som används i appen blir alla icke-personliga och identifierbar information som används av våra maskininlärningsalgoritmer för att generera målgruppssegment som demografi, intressen ex. utan att lagra någon identifierbara personliga data. Dessutom byggs design med integritet i åtanke, ingen information som kan användas i kombination med annan data lämnar någonsin enheten, vilket gör denna lösning framtidssäker. Efter att ha påbörjat utvecklingen våren 2020 har ATOM varit live och genomgått tester under de senaste månaderna i utvalda appar från utgivare. Som nästa fas av lanseringen öppnar vi åtkomst till utvalda varumärken, byråer och

