Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der deutliche Anstieg der Verbraucherpreise in den USA und Deutschland schürt weiter die Sorgen vor Inflation und höheren Leitzinsen, so die Deutsche Börse AG.Am Mittwoch sei die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf ein Zweijahreshoch von minus 0,07 Prozent geklettert. Am Freitag seien es mit minus 0,11 Prozent wieder etwas weniger gewesen. ...

