Sinopharm ist der größte Pharma- und Gesundheitskonzern unter der staatlichen Vermögens-aufsichts- und Verwaltungskommission des Staatsrates (SASAC) in China mit dem Kerngeschäft des Pharmavertriebs, der wissenschaftlichen Forschung und der Herstellung von Medizin- und Biotech-Produkten. Die Initiative zielt auf die Anwendungsbeschränkungen traditioneller Luftver-sorgungseinheiten ab und soll neue Meilensteine in der sauberen Klimaanlage in der biomedizi-nischen Industrie setzen.

Mit der Einführung des "Vierzehnten Fünfjahresplans für die biomedizinische Industrie" und der entsprechenden unterstützenden Politik will Chinas biomedizinische Industrie ein "goldenes Jahrzehnt" einleiten. In den letzten Jahren hat der Staat die Unterstützung für biotechnologische Innovationen und die Entwicklung der biologischen Industrie verstärkt, was die schnell wachsende Dynamik der chinesischen biopharmazeutischen Industrie aufrechterhalten hat. Auch in Zukunft geht man von einem wachsenden Pharmamarkt aus. Darüber hinaus hat der Ausbruch von Covid-19 die Nachfrage nach Impfstoffen und anderen Produkten angetrieben, was den Markt für Chinas biopharmazeutische Industrie weiter vergrößern wird.

Sinopharm Gepteck hat in den letzten Jahren einen F&E-orientierten Entwicklungspfad eingeschlagen und die "Compliance und Energieeinsparung von sauberen Klimaanlagen" zu seiner forschungsorientierten Ausrichtung gemacht. Sie stellte Mängel im Betrieb von Lüftungssystemen fest und erwartete die Entwicklung eines patentierten Produkts "digitale hocheffiziente Luftversorgungseinheit". Als führender Anbieter von Luftfilteranlagen wurde Camfils umfangreiche Erfahrung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...