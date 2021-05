Der Tesla-Chef ist immer für eine Überraschung gut: Diesmal weckt er die Hoffnung, dass der E-Autobauer eine Fabrik in Russland errichtet. Dabei wäre der Standort momentan eine eher sonderbare Wahl. Während einer vom Kreml gesponserten Veranstaltung erwähnte Tesla-Chef Elon Musk seine Offenheit, eine Tesla-Fabrik in Russland zu errichten. "Ich denke, wir stehen kurz vor dem Aufbau einer Tesla-Präsenz in Russland, und ich denke, das wäre großartig", wird Musk vom Nachrichtenportal Bloomberg zitiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...