Rückenwind erhielt der Euro von der guten Stimmung an den Aktienmärkten. In Deutschland stieg der Aktienindex Dax auf ein Rekordhoch.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2254 US-Dollar. Sie notierte damit etwas höher als noch am Morgen. Auch zum Schweizer Franken rückt der Euro leicht vor. Ein Euro geht derzeit zu 1,0969 Franken um nachdem er im frühen Geschäft weniger als 1,0960 Franken gekostet hat. Das USD/CHF-Währungspaar liegt derweil mit 0,8953 Franken tiefer als noch...

