Der ZKB eKMU-X Index schloss die vergangene die Handelswoche mit einem Plus von 0,8 Prozent auf dem Stand von 1'066 Punkten.Marktbericht Zürich - In der vergangenen Handelswoche vermochte der ausserbörsliche Markt bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erneut nicht zu überzeugen. Das Handelsvolumen sank um 7,2 Prozent auf 672'547 Franken und die Abschlüsse auf 56 von 75 in der Vorwoche. Derweil schloss der eKMU-X Index die Handelswoche mit einem Plus von 0,8 Prozent auf dem Stand von 1'065,72 Punkten.

