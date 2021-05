DJ MÄRKTE EUROPA/Rekordhochs - Immobilien-Fusion und guter Ifo-Index

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin in Rekordlaune mit neuen Allzeit- oder Jahreshochs zeigen sich Europas Börsen am Dienstag. Der DAX steigt um 0,8 Prozent auf 15.559 Punkte. Das neue Allzeit-Hoch liegt nun bei 15.569 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 4.054 Punkte nach oben. Die Stimmung verbessert sich europaweit, selbst der marktbreiteste Index, der Stoxx-600, erreichte am Morgen ein neues Rekordhoch. Neben guten Unternehmensprognosen kommt im DAX noch die Mega-Fusion der Immobilienwerte hinzu: Vonovia und Deutsche Wohnen planen den Zusammenschluss. Die Aktien von Deutsche Wohnen schießen um 15,4 Prozent auf 51,94 Euro nach oben. Vonovia will 52 Euro je Aktie bieten.

Daneben verweisen Marktteilnehmer darauf, dass die Inflationssorgen wieder etwas in den Hintergrund gerückt sind. Das hatte an der Wall Street am Montag für Gewinne gesorgt. "Es gibt eine breitere Wahrnehmung, dass die Inflation vorübergehender Natur sein wird", sagt Marktstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. Am Markt setzt sich damit die offizielle Sichtweise der US-Notenbank durch, die ebenfalls von einer nur temporär anziehenden Inflation spricht.

Davon profitieren besonders die Tech-Werte, deren Stoxx-Branchenindex so auch mit einem Plus von 1,7 Prozent die Gewinnerliste unter den europäischen Branchen-Indizes anführt. Dahinter folgen Automobil-Titel mit einem Index-Plus von 1,1 Prozent und Finanzdienstleister, deren Index um 0,8 Prozent anzieht.

Auf der Verliererseite stehen die rostoffnahen Aktien oder Basic Resources mit einem Index-Minus von 0,7 Prozent. Die chinesische Regierung will stärker gegen steigende Rohstoffpreise vorgehen. Auch Versicherungsaktien und Telekom-Titel stehen etwas im Minus.

Wirtschaft brummt - Ifo auf 2-Jahreshoch

Übergeordnet profitiert die Stimmung aber vor allem von der Normalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft: Die Corona-Pandemie klingt langsam ab, die Menschen zog es am Pfingstwochenende in Scharen wieder nach draußen. Der Flugverkehr nimmt zu, Urlaube werden geplant, der Konsum wird nun - wie an der Börse erwartet - deutlich anziehen.

Wie sehr die Wirtschaft brummt, zeigt auch der aktuelle Ifo-Geschäftsklimaindex: Er stieg auf 99,2, erwartet worden war nur ein leichter Anstieg auf 98,0 nach zuvor 96,8 Punkten. Damit wurde zugleich der höchste Stand seit Mai 2019 erreicht. Da zudem die Geschäftserwartungen noch deutlicher als prognostiziert stiegen, dürfte die Wirtschaft bald heißlaufen.

Vonovia übernimmt Deutsche Wohnen

Während Deutsche Wohnen stark anziehen, geben Vonovia 4,4 Prozent ab. Ob der Zusammenschluss politisch im Wahljahr 2021 so einfach durchzuführen sei, sei fraglich, heißt es. Insofern dürften Zweifel bleiben und der Kurs unter dem Übernahmepreis. Das kombinierte Unternehmen hätte weit über eine halbe Millionen Wohnungen in Deutschland in der Hand.

Andere Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Grand City Properties legen um bis zu 3 Prozent zu. "Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis die Konzentrationswelle weitergeht", sagt ein Händler. In der Summe steigt der RX Real Index der deutschen Branche um 3,2 Prozent.

Stark gefragt sind im DAX auch Delivery Hero mit einem Plus von 5,3 Prozent auf 109,75 Euro. Die Credit Suisse empfiehlt die Aktie mit einem 170er Kursziel zum Kauf.

Starke Kursgewinne mit 15 Prozent Aufschlag verzeichnen auch Flatexdegiro. Der Online-Broker hat seine Wachstumsziele mehr als verdoppelt und will auf Sicht von fünf Jahren 7 bis 8 Millionen Kunden betreuen. Bislang waren es "mehr als 3 Millionen Kunden". Auch Umsatz und Gewinn sollen sich entsprechend verbessern.

Starke Prognosen und Aufträge kommen dazu

Heidelbergcement steigen um 1,3 Prozent wegen des Verkauf des US-Ostküstengeschäfts an Martin Marietta Materials. Der Verkaufspreis wird mit 2,3 Milliarden US-Dollar als "sehr gut" bezeichnet. Die Analysten der Citi sehen den Preis mit dem 16- bis 17-fachen des Gewinns (EBITDA) für 2020 über der aktuellen Bewertung des Konzerns.

Aktien von SFC Energy ziehen um 9 Prozent an. Das Unternehmen hat den größten US-Auftrag seiner Unternehmensgeschichte für mehr als 100 Brennstoffzellen erhalten.

Bei Borsenneuling Friedrich Vorwerk kommen Zahlen zu Ertrag und Auftragseingang gut an. Für die Aktien geht es um 3,8 Prozent nach oben.

Auch Datagroup haben ihren Ausblick erhöht und steigen um 4,2 Prozent. Sie rechnen nun mit einem Umsatz für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 von mehr als 440 Millionen Euro nach bisher 410 bis 420 Millionen Euro.

