ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland hat Reiseerleichterung für Geimpfte aus Russland mit dem Impfstoff Sputnik V beschlossen. Dies bestätigte das griechische Tourismusministerium der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Bereits am Vortag hatte dies der griechische Außenminister Nikos Dendias während eines Besuches in Südrussland russischen Medien gesagt. "Wer mit Sputnik geimpft ist und eine Impfbescheinigung vorweist, wird nicht das geringste Problem haben", zitierten griechische Medien Dendias aus Russland.

Die EU hat die Impfung mit Sputnik V bislang nicht auf der Liste der Vakzine aufgenommen, die für den geplanten EU-Impfpass und die Reisen in die EU anerkannt sein werden. "Eine endgültige Entscheidung wird die EU demnächst treffen und dieser wird Griechenland folgen", fügte Dendias hinzu.

Reisende können auch mit einer deutschsprachigen Corona-Impfbescheinigung nach Griechenland kommen, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen. Bislang musste die Impfbestätigung für die Einreise in Griechenland auf Englisch vorgelegt werden. Auch Impfbescheinigungen, die auf Italienisch, Französisch, Spanisch oder Russisch verfasst sind, werden akzeptiert. Eine Einreise ohne anschließende Quarantäne ist auch möglich, wenn die Reisenden einen negativen Corona-PCR-Test vorweisen./tt/DP/mis