25. Mai 2021 - Vancouver, BC, Kanada - IMC International Mining Corp. (CSE: IMCX) (OTCQB: IMIMF) (FWB: 3MX) ("IMC" oder das "Unternehmen") gibt die Benennung von Herrn Jason Nickel und Herrn David McAdam zu Directors des Unternehmens mit sofortigen Wirkung bekannt.

Herr Nickel ist ein erfahrener Bergbauingenieur, Investor und Unternehmer mit einem umfangreichen 25-jährigen Bergbauhintergrund in den Bereichen Betriebsabläufe, Ingenieurwesen, Machbarkeit und Exploration / Erschließung von Beteiligungskapitalprojekten. Als Letztes hatte er die Position eines Minenmanagers bei einem bedeutsamen kanadischen aufsteigenden Produzenten inne, wo er die Produktion und Entwicklung neuer unter- und obertägiger Gruben leitete. Seit 2008 versorgt er die Industrie mit Management- und Beratungsdienstleistungen. Seit 2011 war Jason im Board of Directors von 3 ehemaligen TSX-V / CDNX-Unternehmen und war stark involviert bei anderen öffentlichen Junior-Rohstoffunternehmen und Bergbauprojekt-Startups. Er hat einen Abschluss in Mine Engineering der UBC sowie einen GDBA in Business Administration der SFU Segal School of Business. Seine vorherigen Erfahrungen umfassen verschiedene Positionen, vom Mine Planner, führenden Mine Engineer, Mine Foreman bis hin zum Chief Engineer, Mine Manager und Vice-President.

Herr David McAdam, B. Com. verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und operativen Bereich in großen und kleinen Unternehmen, wo er als finanzieller Leader Eigenkapital von mehr als 250 Mio. $ aufbrachte und über 100 Mio. $ in Fremdkapital sicherte. Herr McAdam hatte bei über 90 Übernahmen, einschließlich der Integration der Zielunternehmen, die finanzielle und/oder operative Leitung. Herr McAdam war der Chief Financial Officer mehrerer öffentlicher und privater Unternehmen einschließlich einer Reihe von öffentlichen und privaten Bergbauunternehmen mit Sitz in BC (eines davon war ein TSX-Unternehmen mit Sitz in Vancouver mit Produktionsassets in Südafrika und öffentlicher Berichtserstattung an den TSX-AIM-JSE-Börsen). Zu den anderen Sektoren gehören ein gewinnorientierter Dienstleister von Englischkursen als Fremdsprache für ausländische Studenten (Executive Advisory und Investor Relations) und ein zu den Fortune 150 gehörendes Abfall- und Recyclingunternehmen (VP Ops und Director of Finance). Diese Positionen umfassten die Berichterstattung an Audit-, Sicherheits- und Risikokomitees öffentlicher Unternehmen sowie vollständige Board-Präsentationen in einem Fortune-150-Unternehmen. Als Letztes bot David kleinen und mittleren Start-up-Unternehmen Executive-Advisory-Beratungsdienste an, wobei er seine umfangreiche Erfahrung im Bereich der finanziellen/operativen Integration/Optimierung und Messung, Finanzplanung und -analyse (einschließlich Jahresbudgets und rollierende Prognosen), Fusionen und Erwerbe (sowohl Kauf als auch Verkauf), Due Diligence, Investor Relations (TSX.V und JSE), Systemstrategie, Implementierungsüberwachung und -management, Risikomanagement und Erfüllung gesetzlicher Auflagen weitergab.

Herr Nickel und Herr McAdam werden als unabhängige Directors die Mehrheit des Audits und des Corporate Governance Committees des Unternehmens bilden.

Außerdem möchte das Unternehmen Herrn Faizaan Lalani, der vor Kurzem als ein Director und Vorsitzender des Audit Committee des Unternehmens zurückgetreten ist, um seine Bilanzierungspraxis auszuweiten, für seinen Beitrag danken.

Explorationsprogramm

Das Unternehmen führt das kürzlich angekündigte Programm von 2021 weiter und das Camp soll Mitte Juni aufgebaut werden und bis zum 1. Juli voll funktionsfähig sein. Die Konstruktion der Bohrplatte und Mobilisierung des Bohrers sind für Anfang Juli geplant, wobei die Bohrungen spätestens am 15. Juli 2021 beginnen sollen. Für den Sommer sind neben dem aggressiven Bohrprogramm geologische Kartierung, IP-Vermessungen und Beprobungen geplant.

Marketingprogramme

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es gemeinsam mit Investing News Network, Dig Media und Stockhouse an seinen Marketingkampagnen arbeitet, wobei sich die Gesamtkosten auf 233.000 CAD belaufen. Die Programme laufen 8-12 Monate, wobei jeder Anbieter an der Unterstützung der Online-Veröffentlichungen, der Investorendatenbank und anderen Formen von Online-Medien arbeiten wird, um das Unternehmen den Anlegern bekannt zu machen.

FÜR IMC INTERNATIONAL MINING CORP.

David McMillan

Interimistischer Chief Executive Officer and Director

Telefon: +1-604-588-2110

Anlegerservice:

E-Mail: ir@imcxmining.com

Telefon: +1-604-588-2110

Website: https://imcxmining.com

ÜBER IMC INTERNATIONAL MINING CORP.

IMC ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung von Unternehmenswert durch die Weiterentwicklung seiner derzeitigen Projekte gerichtet ist. Zu diesen zählen auch das Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona. IMC wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um weiterhin Projekte ausfindig zu machen und zu bewerten, die einen zusätzlichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen.

Das Konzessionsgebiet Thane erstreckt sich über eine Grundfläche von 206 km2 (50.904 Acres) im Terran Quesnel in Nordzentral-British Columbia und befindet sich auf halbem Weg zwischen der ehemals aktiven Tagebaumine Kemess und der in Betrieb befindlichen Tagebaumine Mount Milligan, zwei porphyrische Kupfer-Gold-Lagerstätten. Im Konzessionsgebiet Thane wurden bis dato mehrere höchst aussichtsreiche mineralisierte Gebiete ermittelt, einschließlich des Zielgebiets Cathedral, das im Mittelpunkt der aktuellen Explorationsbemühungen steht.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "nimmt an", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "beabsichtigt", "schätzt", "sieht vor", "potenziell", "möglich", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen" bzw. Variationen dieser Begriffe oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden "könnten", "können", "würden", "dürften" oder "werden", oder durch die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) die Absicht des Unternehmens, den Erlös aus der Platzierung für die Finanzierung von Explorationsprogrammen auf seinem Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia zu verwenden; und (ii) das Geschäft und die Pläne des Unternehmens, einschließlich möglicher zukünftiger Akquisitionen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf verschiedenen Annahmen, die das Unternehmen getroffen hat, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von diesen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert sind oder sein könnten, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens, die durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen wie COVID-19 sowie durch die Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche möglicherweise erheblich beeinträchtigt wird; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen wie COVID-19, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Aussetzung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens führen können; die Risiken, dass die Platzierung nicht wie vorgesehen (oder überhaupt nicht) abgeschlossen wird; die Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Platzierung zu erhalten; die spekulative Natur des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die Finanzlage des Unternehmens; die Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Risiken der Geschäftsintegration; Fluktuationen auf dem Wertpapiermarkt; dass die Pläne und Aussichten des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung dargelegten abweichen; dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen abschließt; dass das Unternehmen keine Explorationsaktivitäten bei seinen Mineralprojekten wie geplant (oder überhaupt nicht) durchführt; und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

