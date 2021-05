DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

The NAGA Group AG beschließt Ausübung der Neuausgabe-Option und Begebung einer Sachwandelanleihe



25.05.2021 / 14:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Die The Naga Group AG beschließt Ausübung der Neuausgabe-Option und Begebung einer Sachwandelanleihe - Hamburg, 25. Mai 2021. Die Gesellschaft hat am 25. Mai 2021 beschlossen, die Neuausgabe-Option gemäß den Anleihebedingungen der von der Gesellschaft im März 2021 ausgegebenen Wandelanleihe 2021/2022 auszuüben. Hiernach kann, wenn der hypothetische Wandlungspreis vor dem Rückzahlungstag für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als zehn (10) Handelstagen geringer als der Mindestwandlungspreis ist, gleichzeitig aber über EUR 1,00 liegt, die Gesellschaft eine entsprechende Anzahl von Schuldverschreibungen neu ausgeben und den Anleihegläubigern anbieten, die neuen Schuldverschreibungen gegen die Einbringung der noch valutierenden alten Schuldverschreibungen als Sacheinlage zu zeichnen. Diese Voraussetzungen der Neuausgabe-Option sind erfüllt. Zum heutigen Datum bestehen die noch valutierenden alten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 7.400.000,00. Der Anleihegläubiger, YA II PN, Ltd., New Jersey, USA, hat bereits angekündigt, das Neuausgabe-Angebot im Umfang von EUR 7.393.000,00 und somit für 7.393 Schuldverschreibungen entsprechend rund 99,9 % der noch valutierenden Schuldverschreibungen anzunehmen. Der Vorstand hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Neuausgabe-Option auszuüben und neue Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.400.000,00 eingeteilt in bis zu 7.400 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 gegen Sacheinlage unter Bezugsrechtausschluss der Aktionäre auszugeben. Die Begebung der neuen Schuldverschreibungen steht unter Vorbehalt der Feststellung der Werthaltigkeit der als Sacheinlage einzubringenden Schuldverschreibungen. Die neuen Schuldverschreibungen werden den Anleihegläubigern Zug um Zug gegen Übertragung des Eigentums an den noch valutierenden alten Schuldverschreibungen auf die Gesellschaft im Verhältnis 1:1 übertragen. Des Weiteren wird denjenigen Anleihegläubigern, die die restlichen maximal 7 Schuldverschreibungen halten, angeboten, diese Schuldverschreibungen zu 108 % des Nennbetrags an die Gesellschaft zu verkaufen, anstatt an dem Tausch in die neuen Schuldverschreibungen teilzunehmen.

Kontakt:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke

Vorstand

Hohe Bleichen 12

20354 Hamburg

T: +49 (0)40 524 77910

E: ir@naga.com The NAGA Group AGAndreas LueckeVorstandHohe Bleichen 1220354 HamburgT: +49 (0)40 524 77910E: ir@naga.com 25.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de