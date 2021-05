Der eine oder andere Anleger holte sich in den letzten Wochen bestimmt graue Haare. Kursverluste, auf die mehr oder weniger erfolgreiche Erholungsversuche folgen, dominieren die Aktienmärkte - eine klare Richtung finden sie aber nicht. Ein wenig Orientierung liefern die wikifolio-Trader. Quelle: Matthew Henry, unsplash.com An der Nasdaq kehrt Ruhe ein, die Tech-Aktien stecken schwächelnd in einer Seitwärtsbewegung fest. Die Wasserstoff-Blase ist, so sagen Marktbeobachter, geplatzt. Der DAX fällt indes geradezu wöchentlich rasant, nur um dann auf neue Hochs zu klettern. Derweil stehen deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...