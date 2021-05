Die Gewerkschaft fordert die Regierung dazu auf, den für das Gesundheitspersonal angekündigten 500-Euro-Corona-Bonus auf Reinigungspersonal auszudehnen. "Die seit fast eineinhalb Jahren andauernde Corona-Krise hat auch die Herausforderungen und Ansteckungsgefahren für die Beschäftigten in der Reinigungsbranche zusätzlich erhöht", hieß es am Dienstag in einer Aussendung seitens der Frauenabteilungen ...

