Um 11:24 liegt der der ATX TR mit +0.83 Prozent im Plus bei 6886 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +3.11% auf 116.1 Euro, dahinter AT&S mit +2.28% auf 29.15 Euro und RBI mit +1.67% auf 19.825 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15555 (+0.76%, Ultimo 2020: 13719). Geblickt wird nach wie vor auf die Erste Group, die nun 11 Tage Plus in Folge (Performance: 12.65%) aufweist, es ist dies die längste Serie eines ATX-Werts 2021, selbst war man 2003 mit 12 Tagen besser und auch die 14 Tage von Wanderpokal-Inhaber UBM kommen in Reichweite. Heute sieht es so aus: Erste Group ( Akt. Indikation: 34,80 /34,81, 0,24%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.05.)

