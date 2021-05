Im vergangenen Jahr noch insolvent, nun folgt die Expansion: e.Go Mobile bereitet sich gemeinsam mit dem neuen Partner Questum auf die Markteinführung in Mexiko vor. Die E-Autos will der OEM vor Ort produzieren. Das Elektroauto von Next.e.Go Mobile soll künftig auch in Mexiko erhältlich sein. Für die Markteinführung und den Markttest kooperiert der Aachener E-Autobauer mit Questum, einem Tochterunternehmen des mexikanischen Industriekonsortiums Grupo Quimmco. Der OEM strebt in diesem Sinne zudem ...

