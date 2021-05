DJ Cancom prüft Ausstieg aus Großbritannien und Irland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Cancom prüft strategische Optionen für seine Geschäftsaktivitäten im Großbritannien und Irland. Dazu gehört auch ein möglicher Verkauf der Zwischenholding-Gesellschaft Cancom Ltd mit Sitz in London, wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Dort sind alle Beteiligungen des Mutterkonzerns mit Sitz in Großbritannien und Irland gebündelt. Im Falle einer Veräußerung werde die Cancom SE damit in diesen Ländern nicht mehr geschäftlich aktiv sein.

Das Unternehmen führt derzeit einen strukturierten Bieterprozess durch, um das Interesse von Investoren an einer Übernahme und einen damit erzielbaren Kaufpreis zu ermitteln. Die strategischen Optionen werden den Angaben zufolge ergebnissoffen geprüft.

Im Geschäftsjahr 2020 erzielten die Tochter Cancom Ltd und die mit ihr verbundenen Unternehmen in Großbritannien und Irland einen Umsatz in Höhe von rund 138,0 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 19,7 Millionen Euro.

