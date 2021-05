London (ots/PRNewswire) - Neue Finanzierung beschleunigt Innovation und globale Expansion der führenden SaaS-Plattform für LogistikmanagementFarEye, eine führende End-to-End-Plattform für globales Liefermanagement, hat eine Serie-E-Runde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar angekündigt, die von TCV und der Dragoneer Investment Group angeführt wird. Bestehende Investoren Eight Roads Ventures, Fundamentum und Honeywell beteiligten sich ebenfalls an der Runde. Die Mittel werden verwendet, um die Mission des Unternehmens zu beschleunigen, Marken in die Lage zu versetzen, Amazon Prime-ähnliche Liefererfahrungen zu bieten und neu zu definieren, wie Produkte über verschiedene Logistiknetzwerke geliefert werden. FarEye wird sich weiter auf den Ausbau seiner Softwareplattform konzentrieren, die Expansion in Europa und Nordamerika vorantreiben und weiterhin erstklassige Talente anziehen. Als Teil der Transaktion wird Gopi Vaddi, General Partner bei TCV, dem Vorstand von FarEye beitreten.FarEye wurde im Jahr 2013 von Kushal Nahata, Gaurav Srivastava und Gautam Kumar gegründet und adressiert einen Multi-Milliarden-Dollar-Markt für Liefermanagement, der jährlich zweistellige Wachstumsraten aufweist."Wir sind sehr stolz darauf, dass TCV und Dragoneer sich unseren etablierten Investoren anschließen und uns auf unserem Weg zu einem weltweit führenden Unternehmen im Delivery Management unterstützen", sagt Kushal Nahata, CEO und Co-Founder von FarEye. "Die Finanzierung kommt für die Liefer- und Logistikbranche genau zum richtigen Zeitpunkt, da wir gesehen haben, dass die Verbraucher im Jahr 2020 861 Milliarden US-Dollar online bei US-Einzelhändlern ausgeben werden, ein Anstieg von 44 % gegenüber 598 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Das Wachstum und die digitale Transformation in der Logistikbranche haben eine Chance für Software-Plattformen wie FarEye geschaffen, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Unser Ziel ist es, Tausende von Unternehmen in die Lage zu versetzen, ein Amazon-Prime-ähnliches Liefererlebnis zu bieten, und wir wollen Innovationen vorantreiben, die die Art und Weise, wie Lieferungen weltweit abgewickelt werden, neu definieren", fügte Nahata weiter.Die intelligente und hochentwickelte Plattform von FarEye wird von Marken genutzt, um verschiedene Liefermodelle wie Same-Day, Next-Day, On-Demand und Curbside von verschiedenen Lagerstandorten aus einzuführen und zu fördern. Genauer gesagt, bietet FarEye Unternehmen Folgendes:- Verwalten des End-to-End-Prozesses der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen an Privat- und Unternehmenskunden sowohl über Flottenmodelle von Drittanbietern als auch intern- Den Endverbrauchern ein positives Liefererlebnis zu bieten und gleichzeitig die Logistikkosten deutlich zu senken sowie eine beispiellose Transparenz und Kontrolle über den gesamten Prozess zu gewährleisten- Nutzung einer hochgradig modularen, Cloud-nativen und Low-Code-Plattform, die es Kunden ermöglicht, individualisierte Workflows zu erstellen, die ihren einzigartigen Lieferanforderungen entsprechen und gleichzeitig die schnellste Time-to-Value gewährleisten- Bewältigung von Volumen und Compliance-Anforderungen im UnternehmensmaßstabFarEye beliefert derzeit weltweit Unternehmen aus dem Einzelhandel, Hersteller sowie Logistikanbieter und Spediteure, darunter DHL ecommerce, Amway, Dominos, Walmart, Posti, Gordon Foods, UPS und viele mehr.Die Plattform des Unternehmens verarbeitet jeden Monat über 100 Millionen Transaktionen, unterstützt mehr als 25.000 Fahrer und ist in ein Netzwerk von über zwei Millionen Fahrzeugen integriert. Das Wachstum von FarEye hat sich in den letzten 12 Monaten beschleunigt, mit besonders starker Zugkraft in Europa und Nordamerika. Diese Märkte machen zusammen mehr als die Hälfte des Umsatzes aus und sind im gleichen Zeitraum fast dreimal so stark gewachsen.FarEye wurde kürzlich von Gartner in deren Antrittsrede zum Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms. (https://www.getfareye.com/gartner-magic-quadrant?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=SeriesEFarEye).Um die weitere Expansion zu unterstützen, hat FarEye im letzten Jahr auch eine Reihe von Führungskräften eingestellt, darunter einen neuen CRO, Amit Bagga (ehemals President of APAC bei BlueYonder und strategischer Vertriebsleiter bei Oracle), und einen neuen CPO, Suvrat Joshi (ehemals Führungskraft bei Dropbox, Amazon, Facebook, Microsoft).Gopi Vaddi, General Partner bei TCV, sagte: "Die Logistik- und Lieferkettenindustrie durchläuft eine lang erwartete, kreative Disruption durch Software, angeführt von aufstrebenden Marktführern wie FarEye, die mandantenfähige SaaS-Plattformen mit geringer Code-Konfiguration anbieten, um die Transparenz im Unternehmen zu verbessern und dem Endverbraucher auf der letzten Meile ein hervorragendes Erlebnis zu bieten. Wir bei TCV freuen uns über die Zusammenarbeit mit Kushal, Gaurav, Gautam und dem gesamten Management-Team. Wir sind beeindruckt von den Funktionen der FarEye-Plattform und ihrer langfristigen Vision als wichtiger Enabler für die digitale Transformation in der Logistik.""Die führende Liefermanagement-Plattform von FarEye bietet eine beeindruckende Transparenz und Kontrolle über die gesamte Lieferkette, was für Einzelhändler, Hersteller und 3PLs noch nie so wichtig war", sagt Eric Jones, Partner bei der Dragoneer Investment Group. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FarEye, da sie weiterhin die Art und Weise, wie Produkte über verschiedene Logistiknetzwerke geliefert werden, neu definieren und ihre Präsenz in Europa und Nordamerika ausbauen wollen."Informationen zu FarEye: Die intelligente Liefermanagement-Plattform von FarEye gestaltet das Liefererlebnis für alle besser. FarEye ermöglicht es Unternehmen, bei reduzierten Kosten ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten.Informationen zu TCV: TCV wurde 1995 mit einer klaren Vision gegründet: Chancen auf dem Technologiemarkt durch einen spezialisierten und konsequenten Fokus auf Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen zu nutzen.Informationen zur Dragoneer Investment Group: Dragoneer ist ein wachstumsorientiertes Investmentunternehmen mit einem langfristigen Kapital von über 17 Milliarden US-Dollar, das von vielen der weltweit führenden Stiftungen, Staatsfonds und Familiengesellschaften stammt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1494125/FarEye_Logo.jpgOriginal-Content von: FarEye, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127693/4924008