Schwabach (ots) - Einen Ausbildungsplatz zu finden, empfinden viele junge Menschen derzeit als besonders schwierig. Dass dies keinesfalls so sein muss, zeigt Apollo: Deutschlands filialstärkster Optiker steigert die Anzahl seiner Azubistellen auch in diesem Jahr um 15 Prozent.Die Mehrheit der künftigen Jobeinsteiger ist in der aktuellen Situation skeptisch, wenn es um Ausbildungsplätze geht. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung fand heraus: Rund drei Viertel der 14- bis 20-Jährigen (71 Prozent) denken, dass die Chancen auf einen Ausbildungsplatz schlechter sind als noch 2019. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene mit niedriger Schulbildung glauben das (78 Prozent)*. Katharina Häberlein, Leiterin der Ausbildungsbetreuung bei Apollo, macht aktuellen und künftigen Schulabsolventen Mut: "Auch wenn viele in diesem Jahr verunsichert sind und wegen Homeschooling und Prüfungsstress wenig Zeit für die Ausbildungsplatzsuche hatten: Es ist noch nicht zu spät. Bei Apollo sind noch einige Stellen ausgeschrieben für den Ausbildungsstart 2021."Einstieg in einen krisensicheren BerufWie schon in den letzten Jahren hat Apollo die Zahl seiner Azubistellen bundesweit um 15 Prozent aufgestockt, um möglichst vielen jungen Menschen die Chance auf einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz mit viel Kundenkontakt zu bieten. Dass die Branche zudem besonders krisenfest sei, habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt, so Katharina Häberlein. "Eine Ausbildung bei Apollo bedeutet, langfristig im Unternehmen bleiben zu können. Denn mit guten Leistungen und nach einem erfolgreichen Abschluss erhalten unsere Azubis eine Übernahmegarantie." Und die Karrierechancen sind vielfältig: "Es gibt ein spannendes Trainee-Programm, wir fördern die Weiterbildung zum Meister und wer will kann später sogar sein eigener Chef werden mit einer Apollo Franchise-Partnerschaft."Rund 300 Ausbildungsplätze bietet Apollo deutschlandweit an. In Baden-Württemberg sind es 29, von denen 11 noch nicht vergeben sind. In Bayern sind 12 von 31 Stellen noch offen. Neben der Ausbildung zum Optiker bildet Apollo auch Einzelhändler, Hörakustiker, Bürokaufleute und Fachinformatiker aus. Mehr Informationen zum Jobeinstieg bei Apollo gibt es hier (http://www.apollo.de/ausbildung).* Bertelsmann Stiftung; https://ots.de/nmrIhR