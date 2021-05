Der deutsche Leitindex startet deutlich fester in die verkürzte Handelswoche und erreichte am Vormittag ein zwischenzeitliches Allzeithoch bei rund 15.568 Punkten. Zum Mittag notiert der DAX immerhin rund 0,77% höher. Für Aufsehen sorgen am Morgen die beiden größten Wohnungskonzerne des Landes: Wie die Unternehmen bekannt gaben, will Vonovia die Nummer zwei Deutsche Wohnen für rund 18 Milliarden Euro übernehmen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger1. Vonovia (WKN A1ML7J)Auch auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...