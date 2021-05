Ort des Tages: Samsung Electronics Austria GmbH Headquarter. Samsung Electronics Co., Ltd. ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group, dessen Hauptsitz in Seoul liegt.Samsung Electronics ist mit 197 Niederlassungen in 84 Ländern tätig und beschäftigt rund 105.257 Mitarbeiter. Samsung Electronics wurde 1969 gegründet, der Sitz des Unternehmens befindet sich noch immer in Suwon. Das Unternehmen ist im Kospi an der Korea Exchange gelistet. Mit einem Umsatz von 197,6 Milliarden US-Dollar, bei einem Gewinn von 18,45 Mrd. USD, steht Samsung Electronics laut den Forbes Global 2000 auf Platz 13 der weltgrößten Unternehmen. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für ...

