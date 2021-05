Eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten wurde gerade veröffentlicht. Das Verbrauchervertrauen des Conference Board fiel im Mai auf 117,2 von 117,5 im April (der Aprilwert wurde von 121,7 nach unten revidiert) und lag damit unter der Prognose von 119,4. CB-Verbrauchervertrauen für Mai: 117,2 (vs. 119,4 erwartet) Verkäufe neuer Häuser im April: 863 Tsd. (vs. 985 Tsd. erwartet) Richmond Manufacturing Index für Mai: 18 (vs. 19 erwartet) Der US500 sprang vor der heutigen US-Sitzung ...

