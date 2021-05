Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Vonovia. Vonovia will die Deutsche Wohnen für rund 18 Milliarden Euro oder 53,03 Euro je Aktie kaufen, es ist der 3. Übernahmeversuch, diesmal hat man jedoch die Unterstützung der Deutsche Wohnen-Spitze. Strategisch wird das Ganze am Markt als sinnvoll erachtet. Allerdings steht die Zustimmung des Bundeskartellamts noch aus. Bei den Verkäufen steht das Übernahmeziel, die Aktie der Deutsche Wohnen, auf dem 2. Platz. Das Papier sprang nach Bekanntwerden der Fusionspläne an, auf das höchste Niveau seit 2007.