Der S&P500 konnte in den Vortagen im Bereich des 50er-EMA im Tageschart einen Doppelboden bilden und hat diesen als Sprungbrett für einen erneuten Kursanstieg genutzt. Dabei konnte der S&P 500 am Freitag auch den 10er-EMA nachhaltig überwinden und damit ein Stärkesignal generieren. Die Aufwärtsdynamik setzte sich auch am Vortag weiter fort. Vorbörslich notiert der S&P 500 am heutigen Dienstag im Bereich von 4.210 Punkten ...

