Die MultiBank Group, weltweit der Forex- und CFD-Broker Nummer 1, verkündet einen Rekord bei den Finanzzahlen für 2020. Das preisgekrönte Finanzdienstleistungsunternehmen meldete einen Bruttogewinn von mehr als 139 Millionen US-Dollar für das Jahr und damit einen beeindruckenden Anstieg von 62 % gegenüber dem Ergebnis von 2019 von über 85 Millionen US-Dollar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210525005704/de/

MultiBank Group Reveals Record-Breaking Financial Figures for 2020 with an Annual Turnover of over US$ 5 Trillion (Graphic: Business Wire)