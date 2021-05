Nach einem dramatischen Abverkauf legten viele einstige High-Flyer-Aktien aus dem Wasserstoffsektor in den vergangenen Tagen eine ermutigende Gegenbewegung hin. Allerdings mussten die Aktionäre von Nel ASA jetzt eine extrem schlechte Meldung zur Kenntnis nehmen.Nachdem die Nel ASA-Aktie (NO0010081235) im Jahr 2020 durch die Decke schoss und im Januar 2021 an der Osloer Börse zeitweise sogar die Marke von 35 NOK erreichte, wechselte der Anteilschein des Wasserstoffspezialisten in einen steilen Abwärtstrend über, der bis Mitte Mai zu einem Kursverlust von mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...