DJ EANS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Pfannberg Privatstiftung (Juristische Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Dr. Nikolaus Ankershofen Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Mayr-Melnhof Karton AG LEI: 5299001AMHDLKUM80611 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000938204 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktien Geschäftsart: Kauf Datum: 20.05.2021; UTC+02:00 Handelsplatz: Wiener Börse AG, XWBO Währung: Euro Preis Volumen 163,20 110 163,40 112 163,60 78 163,20 190 163,40 51 163,60 59 163,20 143 163,40 47 163,60 110 163,20 110 163,40 92 163,60 98 163,40 170 163,60 101 163,80 29 163,80 71 164,00 229 163,80 8 164,00 292 164,00 300 Gesamtvolumen: 2.400 Gesamtpreis: 392.674,40 Durchschnittspreis: 163,61 =------------------------------------------------------------------------------- Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

