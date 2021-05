DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia AG - IP-Asset Deal und Partnerschaft mit VIMATO

Frankfurt am Main (pta039/25.05.2021/17:23) - Cogia AG, ein führender Anbieter von Web-Monitoring-Dienstleistungen in den Bereichen Customer Experience, Competitive Intelligence, sowie Open Source Intelligence, geht Partnerschaft mit VIMATO, einer vielversprechenden Plattform für Micro-Influencer-Marketing aus Hamburg, ein. Influencer Marketing ist aus dem heutigen Marketing-Mix nicht mehr wegzudenken und gewinnt weiter an Bedeutung. Die Cogia AG nimmt diese Entwicklung ernst und reagiert auf die neuen Anforderungen und Bedürfnisse von Marken mit der Gründung von Influverse, resultierend aus einem IP-Asset Deal und der Partnerschaft mit dem jungen Startup VIMATO.

Die VIMATO-Gründer haben erkannt, dass die wichtigsten Medieninhalte in Zukunft zunehmend von talentierten Content Creators auf sozialen Medien wie Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, SnapChat und vielen anderen Social-Media-Plattformen erstellt werden. Das Team aus erfahrenen Werbeexperten, Softwareentwicklern und Datenanalysten hat daher eine Plattform für Micro-Influencer-Marketing aufgebaut, die Menschen mit Marken zusammenbringt und organisch verbindet.

"Diese Erweiterung macht für uns absolut Sinn. Wir schauen immer, wohin die Entwicklung geht und handeln dann so schnell wie möglich. Dank der neu gewonnenen Synergien werden wir unser Portfolio in seiner Gesamtheit weiter ausbauen können und unseren Kunden weiterhin den größten Mehrwert unserer Dienstleistungen bieten können", bewertet Pascal Lauria, CEO und Gründer von Cogia, die neue Partnerschaft.

Die Cogia Tochter Influverse in Gründung wird ihre Kunden durch die Identifizierung authentischer Influencer und Alpha User und deren hochwertigen Social Contents mit weiteren Marketing angeboten unterstützen, und das mithilfe von Big Data, smarter Suchfilter und KI-gestützter Algorithmen. Diese Analysen sind die Grundlage für erfolgreiche Marketing Kampagnen, die in Zukunft das intelligente Content Marketing bestimmen werden.

Über Cogia AG: Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt zahlreiche Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen.

